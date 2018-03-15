▲台北股市3月15日開盤漲0.8點，加權股價指數以11039.6點開出。（圖／NOWnews 資料照片）

台北股市今（15）日開盤漲0.8點，加權股價指數以11039.6點開出。各類股部分，早盤電子與金融來到盤下。個股部分，指標股台積電跌0.19%、鴻海跌0.4%、大立光跌多，跌幅3%以上。而早盤量大逆勢上揚的有嘉聯益、亞光、燿華、威盛、精材與業成，漲幅2%到5%，玉晶光更是衝上漲停板。

美國總統川普發表推文表示，中國大陸對美擁有龐大貿易順差，應著手改善，市場擔心這將將成為貿易戰的隱憂，使美股四大指數昨（15）日跌多漲少。其中，道瓊工業指數終場下跌248.91點，跌幅1%，收24758.12點；那斯達克指數下跌14.2點，跌0.19%，收7496.81點；標準普爾500指數下跌15.83點，跌0.57%，收2749.48點；費城半導體指數漲0.19點，收1423.64點。

台北股市14日開低走低，收盤跌56.83點，收在11038.8點，跌幅0.51%，成交金額新台幣1184.24億元。台股今（15）日開盤漲0.8點，加權股價指數以11039.6點開出。各類股部分，早盤電子與金融來到盤下，光電股跌1%。

個股部分，指標股台積電跌0.19%，來到256.5元。鴻海跌0.4%，來到92.9元。大立光跌多，跌幅3%以上，來到3830元。其他，日月光、和碩跌逾1%。而早盤量大遭到調節的有緯創、晶電、旺宏跌2%到4%。

至於嘉聯益、亞光、燿華、威盛、精材、業成則逆勢上揚，漲2%到5%，玉晶光更是衝上漲停板，來260.5元。而晶華因與洲際酒店策略聯盟，估下半年陸續進帳逾11億，今股價漲近5%，來到158元。