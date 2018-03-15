▲中央銀行總裁楊金龍首度到立法院財委會進行業務報告，被問到心情如何？他表示「還好」。（圖／記者顏真真攝 , 2018.3.15）

中央銀行總裁楊金龍今（15）日首度赴立法院財政委員會進行業務報告，對於媒體詢問第一次以總裁身分來心情如何？他僅以「還好」回應，惜字如金的態度與央行前總裁彭淮南一致，即便面對國民黨立委盧秀燕質詢時，他也僅回答「還可以，平常心，睡得還好」，盧秀燕也稱他是省話一哥。

雖然楊金龍今日才赴財委會進行業務報告，但書面報告已在前一天就曝光，他在報告中提到，台灣實質利率雖為負值，但仍高於多數主要國家，實質利率水準「允當」，今年經濟成長也將轉由內需驅動，新台幣實質有效匯率指數（REER）仍低於人民幣、韓元及 新加坡幣，台灣仍具出口價格競爭力，更不忘提醒企業宜強化匯率避險操作。也因此，市場解讀利率連7凍機率高，維持以「升值取代升息」。

由於是首次以總裁身分到財委會進行業務報告及備詢，楊金龍今日提早抵達會場，只是面對媒體詢問第一次以總裁身分來報告及備詢心情如何？楊金龍與前總裁彭淮南一樣惜字如金，僅表示「還好」，問到新台幣匯率，他也說，等一下會報告。

不過，國民黨立委曾銘宗質詢問到新台幣匯率時，因不滿楊金龍的回應，除要楊金龍不要實問虛答，還直言若不具體回答，這樣做總裁是不及格，揚言下周要再排一次央行業務報告。