核二廠2號機再運轉 沈榮津：非核家園沒有跳票NOWnews今日新聞 (2018-03-15 09:56)
立法院教育及文化委員會今（15）日針對「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」議題進行報告並備詢。經濟部長沈榮津會前受訪時表示，2025年非核家園的政策與目標沒有改變，核二廠2號機可以再運轉的話，對於整體電力供應與系統調度會有所幫助。
沈榮津今日出席立法院教育及文化委員會，針對「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」議題進行報告並備詢。沈榮津會前受訪時表示，核二2號機的再運轉最重要的是台電是按照原能會的相關規定，在大修後申請再運轉，是按照程序進行的。
針對國民黨質疑這是非核家園的承諾跳票，沈榮津說：「我們沒有跳票。」因為以目前來說，整個非核家園的目標與政策沒有改變，2025年核一、核二、核三的這些機組會如期除役，都會按照規定，且核四沒有在運轉。他強調，政策跟目標沒有改變。
沈榮津指出，台灣經濟在成長，用電需求也增加，加上天氣變化等因素，造成用電大幅的成長，緊接著又是環保議題、空汙問題，在這樣的情況下使得供電緊澀，因此若是核二廠2號機可以按照程序再運轉的話，對於整體電力供應與系統調度會有所幫助。
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