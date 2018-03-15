核二再轉案審查 沈榮津：非核家園目標沒跳票中央社 (2018-03-15 09:51)
（中央社記者廖禹揚台北2018年3月15日電）核二廠2號機再轉案引發在野黨立法委員反對聲浪，面對非核家園目標是否跳票質疑，經濟部長沈榮津今天予以否認，並重申核一二三廠將如期除役，核四不運轉。
立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星及經濟部長沈榮津列席「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。
面對在野黨對非核家園跳票質疑，沈榮津會前受訪重申「我們沒有跳票」，因為非核家園的政策與目標沒有改變，核一二三廠將如期除役，核四不運轉；且核二2號機申請大修後再運轉都是依照原能會相關規定進行。
沈榮津表示，經濟成長與氣溫升高造成用電成長，加上環保、空污議題造成供電緊澀，若核二2號機再運轉案程序能順利完成，對電力系統供應及電力調度應有所幫助。
根據台電準備的專案報告內容，由於今年經濟景氣穩定成長，加上極端氣溫異常，用電需求增加。台電預估，今年用電尖峰負載，將較去年底預估再增加2%至3%；而裝置容量98.5萬瓩的核二廠2號機再轉後，可望增加3%的備轉容量率。
用電需求增加，電廠運轉及興建工作卻因環保問題處處卡關，對於環保與供電之間的拉鋸，沈榮津表示，像昨天通過環評的深澳電廠就是按照能源配比進行多元化設計，有燃煤、燃氣及再生能源，而當地居民目前較支持使用燃煤，因為有環保問題，還是會用最新的環保機組來運轉。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sony kdl．sony tx7．SONY ECM-PCV80U．sony 100mm．Sony 記錄．sony np-fh100．sony xr500．Sony PS4．Sony Z1．Sony PSP 主機．Sony 手把．sony z1 c6902．Sony MW600．SONY A35．SONY BDV-N1WL．Sony DSC 皮套．Sony 主機．Sony RM-CD001．Sony Z Z2a．SONY 防水 8G．Sony 用耳機．SONY TINY 16GB．Sony 硬殼包．SONY 32GB Click．PDair SONY．Sony BDP-S1200．Sony selp18200．SONY 40型 LED．sony MT15i．SONY MW1
- AiLeiYi防蹣幫手260ml(12瓶/組)
- BuyJM 低甲醛防潑水L型穩重工作桌160+80公分-DIY
- Homelike 巧思辦公桌 炫灰系列-白色亮面烤漆120cm(附二抽屜
- BuyJM低甲醛防潑水160公分單鍵盤穩重型工作桌-DIY
- 【Daniel Wellington】Warwick時尚男錶-/銀框/藍綠寬帶(020
- 【藝森珠寶】緬甸天然翡翠A貨(冰種春帶彩蝠鼠運財墜子 B100
- 時尚屋 艾力森胡桃色4尺電腦桌 寬120cm
- 【OutdoorBase】綠野方舟Thermolite睡袋-24363.功能型.涼被
- Homelike 巧思辦公桌 炫灰系列-胡桃加厚桌面140cm(附二抽屜
- 【OBAKU】無垠惑星極簡時尚腕錶-銀框白x褐帶(V171GMCIRN)
收盤：中美貿易戰憂慮升溫 美股周三收跌【北京新浪網】
楊少憶:利率決議在即 黃金市場如履薄冰【北京新浪網】
Agoda再遭投訴：無端轉換支付幣種 拒絕解決問題【北京新浪網】
衛生紙不實促銷被罰350萬 大潤發僅26字回應【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》