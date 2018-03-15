（中央社記者張建中新竹2018年3月15日電）偉詮電(2436)去年獲利表現亮麗，歸屬母公司淨利新台幣2.25億元，創10年新高，除每股將配發0.6元股息，並將現金減資，每股退還股東2元，激勵股價一度大漲6.4%。



偉詮電去年USB PD控制晶片與端點銷售系統(POS)產品出貨同步成長，帶動業績攀高，總營收達23.81億元，年增16.28%，歸屬母公司淨利2.25億元，創10年新高。



除每股配發0.6元現金股息外，為提升股東權益報酬率與健全各項財務指標，偉詮電還決定辦理現金減資4.45億元，減資比率20%，每股退還股東2元，現金減資後股本將降至17.8億元。



偉詮電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達29.8元，漲1.8元，漲幅達6.4%。（編輯：郭萍英）