（中央社記者潘智義台北2018年3月15日電）傳出緯創資通（3231）因生產iPhone的管理誠信問題，遭蘋果要求停工兩週，今天開盤股價跳空重挫，來到25.4元，大跌5.75%。



緯創在印度廠為蘋果代工生產iPhone手機，但對此公司一向不表示意見，13日緯創舉行法人說明會，受到外資肯定，但法說會才結束不久就傳出，遭蘋果要求停工消息。



對此緯創表示，沒有任何說法，不會對單一客戶發表評論，公司營運一切正常，如果有重大訊息會主動通知媒體。



緯創資通日前公布去年合併營收新台幣8360.8億元，稅後淨利38.86億元，年增31.24%，每股稅後盈餘1.48元。董事會決議每股配發現金股利1.20元、股票股利0.30元。



緯創統計，第4季單季合併營收為2616億元，營業淨利為23.13億元，稅前淨利為26.92億元，稅後淨利為16.03億元，每股盈餘為0.61元。（編輯：郭萍英）