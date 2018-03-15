（中央社記者朱則瑋、王承中台北2018年3月15日電）原能會主委謝曉星今天說，核二廠2號機再轉案審查沒有政治力介入，目前審查已確認符合再轉要求，等立法院專案報告結束後，就會通知台電公司再轉。



立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。



謝曉星在專案報告前受訪時說，核二2號機審查其實基本上不見得要到立法院報告，但因為教育文化委員會有要求，原能會雖然有准駁權力，但會尊重立院，等專案報告結束後，才會給台電公司答覆，審查也沒有政治力介入。



至於核一廠1號機是否也會再轉，謝曉星指出，目前已經3月中旬，核一1號機運轉執照到年底到期，12月7日就會進入除役進程，以他角度來看，「應該是不會有再轉可能性」，也沒有看到任何再轉的跡象，台電公司雖然仍有正常維護，但沒有提出相關申請。



謝曉星表示，只講技術的話，這次核二1號機再轉案審查花了將近一個月時間，核一1號機停機時間更久，超過3年以上，就算台電真的申請再轉，原能會會站在全民安全上，把審查時間拉得更長。



核一1號機採用是沸水式反應爐第4型，民國67年12月10日正式商轉，裝置容量為63.6萬千瓦，每年發電約50億度。依核能發電廠使用年限40年計算，1號機停止運轉年限為今年的12月5日。



核一1號機在103年12月10日進行第27次大修作業，卻在同年12月28日執行燃料挪移填換作業時，發現其中1束燃料組件把手鬆脫，以致原本預定在104年1月14日完成的歲修延期，創下台灣核電廠最長歲修停機期間。