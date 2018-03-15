偉詮去年獲利創10年高 股價強漲6.4%中央社 (2018-03-15 09:54)
（中央社記者張建中新竹15日電）偉詮電去年獲利表現亮麗，歸屬母公司淨利新台幣2.25億元，創10年新高，除每股將配發0.6元股息，並將現金減資，每股退還股東2元，激勵股價一度大漲6.4%。
偉詮電去年USB PD控制晶片與端點銷售系統(POS)產品出貨同步成長，帶動業績攀高，總營收達23.81億元，年增16.28%，歸屬母公司淨利2.25億元，創10年新高。
除每股配發0.6元現金股息外，為提升股東權益報酬率與健全各項財務指標，偉詮電還決定辦理現金減資4.45億元，減資比率20%，每股退還股東2元，現金減資後股本將降至17.8億元。
偉詮電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達29.8元，漲1.8元，漲幅達6.4%。（編輯：郭萍英）1070315
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sony kdl．sony tx7．SONY ECM-PCV80U．sony 100mm．Sony 記錄．sony np-fh100．sony xr500．Sony PS4．Sony Z1．Sony PSP 主機．Sony 手把．sony z1 c6902．Sony MW600．SONY A35．SONY BDV-N1WL．Sony DSC 皮套．Sony 主機．Sony RM-CD001．Sony Z Z2a．SONY 防水 8G．Sony 用耳機．SONY TINY 16GB．Sony 硬殼包．SONY 32GB Click．PDair SONY．Sony BDP-S1200．Sony selp18200．SONY 40型 LED．sony MT15i．SONY MW1
- STORY皮套王 iPhone 5/5S/SE Style-W1 橫式摺邊 客製皮套
- 大東山珠寶 純銀晶鑽珍珠耳環 珍愛一世
- epos 愛寶時 Ladies 經典風韻時尚腕錶 8000.700.20.65.15FB
- JIMMY CHOO SASHA M 星型鉚釘托特包(水藍色)
- 【台灣三洋 SANLUX】480L雙門電冰箱 SR-B480B
- 【Vivienne Westwood】狂歡泰迪皮革晶鑽腕錶 灰棕x玫瑰金色
- TED BAKER 倫敦 復古質感造型太陽眼鏡(黑) TB1240001
- ANYA HINDMARCH Ebenezer 緞帶拼接手拿包(酒紅色)
- 草本之家- 晶氏能葉黃素液/籃莓/枸杞/山桑子(1000ml6入)
- 【Daniel Wellington】Warwick時尚男錶-/銀框/藍綠寬帶(020
收盤：中美貿易戰憂慮升溫 美股周三收跌【北京新浪網】
楊少憶:利率決議在即 黃金市場如履薄冰【北京新浪網】
Agoda再遭投訴：無端轉換支付幣種 拒絕解決問題【北京新浪網】
衛生紙不實促銷被罰350萬 大潤發僅26字回應【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》