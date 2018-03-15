（中央社記者黃自強新加坡15日專電）星國第8頻道節目「我的導遊是明星」節目預告，把中華民國國旗覆蓋中國地圖之上。新加坡新傳媒昨晚發出聲明，分別向中國駐新加坡大使館及駐新加坡台北代表處道歉。



第8頻道節目「我的導遊是明星」（My Star Guide）日前在節目預告中，把中華民國的國旗覆蓋在中國大陸的地圖之上，引發議論。



駐新加坡台北代表處已接獲道歉聲明。（編輯：屈享平）1070315