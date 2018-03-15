晶電獲利有壓 外資喊賣目標價40元中央社 (2018-03-15 09:51)
（中央社記者吳家豪台北15日電）美系外資認為，市場對LED磊晶廠晶電的期望過高，LED磊晶價格下跌恐拖累晶電獲利，加上新事業進展緩慢，將晶電評等降至減碼、目標價從新台幣49.6元下修到40元。
美系外資最新研究報告指出，去年LED磊晶產能增加7%到10%，影響去年12月LED磊晶價格下跌5%到10%，今年1月、2月再下跌5%到10%；觀察中國大陸LED供應商今年3月到第2季仍對照明、顯示器應用產品持續殺價，可能對包括晶電在內的台灣供應商構成壓力。
美系外資推估，藍光LED貢獻晶電去年營收約70%、獲利約37%，但隨著LED價格今年預期將年減20%，晶電今年來自藍光LED的獲利恐年減32%。
相較於市場的樂觀看法，美系外資認為，晶電新事業需要更多時間放大規模，包括消費性VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）晶圓、顯示器背光用的Mini LED（次毫米發光二極體）、用於LED驅動IC的GaN-on-Si（氮化鎵上矽）等，這些新事業今年將貢獻晶電營收僅2%，低於先前預期的4%。
考量核心事業下滑及新事業貢獻偏低，美系外資推估晶電今年營業利益率將年減2個百分點至7.8%，低於市場預期的持平水準，晶電今年淨利恐年減13%；因此將晶電投資評等從「中立」降至「減碼」，目標價從49.6元下修到40元。(編輯：陳永昌)1070315
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