（中央社記者陳葦庭台北15日電）告別好天氣，中央氣象局預報員程川芳今天表示，今天傍晚有道鋒面南下，全台有雨，17日東北季風報到，北台灣降溫至攝氏20度左右，預估18日回暖。



程川芳說，今天天氣慢慢轉變，白天受到鋒前暖區影響，各地仍有26、27度以上溫度出現，中南部地區28到31度左右，仍舊偏暖。



降雨方面，午後西半部山區有對流生成並朝東北方向移動，因此北部及宜花地區下午降雨機率稍增，傍晚起鋒面接近，西半部地區也會開始轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並有較大雨勢發生的機率，可能伴隨較強陣風，請特別注意安全。



他補充，17日東北季風報到，北台灣氣溫只剩20度左右，和這幾天相比溫差大，中南部較不受影響，依然較為溫暖舒適，18日後恢復晴朗穩定的天氣，20日又有道鋒面接近，之後東北季風南下，全台天氣又會有變化。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070315