（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部長賀陳旦今天上午到立法院交通委員會報告「花蓮0206震災後觀光振興政策」，其中對自由行每人新台幣500元的補助，4月16日起，放寬平日2人同行適用。



2月6日花蓮強震，重創花蓮觀光產業，交通部觀光局實施一連串產業重建及復甦計畫，其中鼓勵民眾到花蓮自由行的「3355」旅宿活動，3月6日起到6月底，3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告的花蓮地區旅宿業3天2夜以上者，每人最高可享新台幣500元住宿補助。



根據交通部提出的書面報告，為鼓勵民眾平日前往花蓮住宿旅遊，縮小平、假日旅遊人數落差，4月16日起，平日週一至週四，「3355」旅宿活動補助，放寬2人以上適用，讓民眾更受惠。



原本觀光局在「3355旅宿活動」編列的經費是500萬元，受惠人數是1萬人，現在除放寬平日適用人數外，經費也無上限，6月底前申請都適用，讓更多民眾受惠，擴大效益。



觀光局統計，「3355」旅宿活動開始啟動至14日止，有2665人申請，已申請補助費用為133萬元。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070315