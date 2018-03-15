（優活健康網新聞部／綜合報導）當頭頸癌患者進行手術、化療及放射線治療後，可能會出現牙關緊閉、張口困難、舌頭活動度不足、頸部肌肉纖維化等症狀，面對這樣的副作用，如何透過確實的復健運動進行改善呢？

有鑑於此，亞東醫院將於3月20日（二）舉辦癌症講座，由物理治療師簡美珍主講「頭頸癌電療後身體好僵硬，我該怎麼辦？」，物理治療師將在課程中帶您認識放射線治療後的影響，以及如何使用彈力帶輔助復健，講座內容豐富，報名可電洽亞東醫院癌症資源中心(02)89667000轉分機2176。

（活動內容、時間、地點辦法等以主辦單位最新訊息為準，因此參加本活動前請先洽詢主辦單位再做確認，以免臨時異動或取消。）

名稱：頭頸癌電療後身體好僵硬，我該怎麼辦？

時間：107年3月20日（二）上午10：00－11：00

地點：亞東醫院北棟三樓第四會議室（新北市板橋區南雅南路二段21號）

洽詢：02-8966-7000轉2176

資料來源：http://www.uho.com.tw/hotnews.asp