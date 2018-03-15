（優活健康網記者林奐妤／綜合報導）國人愛吃火鍋，各式麻辣燙、涮涮鍋在臺北市如雨後春筍般擴展店面，但涮肉餐具材質是否符合食品安全衛生標準？美耐皿筷子經重複高溫涮煮火鍋容易溶出三聚氰胺超過標準「2.5 ppm」，不可不慎。

美耐皿餐具經高溫 有食入三聚氰胺風險

臺北市政府衛生局委託外調查火鍋店提供給消費者涮肉的餐具材質，選擇北部及南部共6個縣市，包括臺北市、新北市及基隆市、嘉義市、臺南市及高雄市，抽查121家火鍋店。北部88.9%火鍋店已提供不鏽鋼夾子或非美耐皿筷子給消費者涮肉煮火鍋；南部72.4%火鍋業者提供不鏽鋼夾子或非美耐皿筷子。

臺北市政府衛生局黃世傑局長表示， 105年起，臺北市衛生局開始輔導火鍋店提供CNS304級以上不鏽鋼夾子或非美耐皿筷子給消費者涮肉，避免民眾使用美耐皿筷子重複涮煮火鍋，降低食入三聚氰胺的風險。

美耐皿餐具因清洗、使用磨損 恐逐漸溶出三聚氰胺

臺北市衛生局呼籲，連鎖火鍋店應依規定，主動於營業場所以中文顯著標示非一次使用的餐具原產地、材質及耐熱溫度。美耐皿餐具會因清洗、使用而磨損，逐漸提高溶出三聚氰胺的疑慮，臺北市衛生局將公告連鎖火鍋店應針對美耐皿餐具定期自主檢驗，確保符合我國「食品器具容器包裝衛生標準」，使民眾安心外食。

臺北市食安委員會委員楊振昌說明，美耐皿餐具因便宜、漂亮而廣為使用，耐熱溫度約110至130℃，但仍需視塑膠產品特性而定，提醒餐飲業者及一般消費者，使用美耐皿餐具前，應先確認餐具的耐熱溫度等材質特性，降低美耐皿餐具溶出有毒物質的風險。如美耐皿餐具有破損、刮痕或變色時，應立即淘汰。

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