中新網3月15日電 據歐聯網援引歐聯通訊社報導，日前，義大利羅馬警方通報，經過半年多的調查，警方已成功破獲團伙汽車保險詐騙案，抓捕了20名主要涉案嫌疑人。該案涉案人員多達207人，累計涉嫌騙取汽車保險賠款150餘萬歐元。

據報導，2017年，羅馬警方根據當地一家保險公司理賠材料，經對多起車險理賠案和事故現場資料核查，警方認為，在大量的汽車險理賠案中，犯罪團伙涉嫌操控汽車保險理賠，合謀騙取車輛保險賠款。

警察在調查中發現，犯罪團伙與律師、醫療機構、保險公司、汽車修理廠和事故當事人，在汽車事故理賠過程中，涉嫌偽造事故證據，編造虛假事故，以及唆使事故當事人，共同騙取高額車險賠償。

警方在行動中，抓捕了20名專業車險理賠犯罪人員，207名事故當事人，涉嫌配合參與了車險詐騙。被拘捕的20主要犯罪嫌疑人，涉及醫療、保險、律師和汽車修理等多個工作領域。

目前，犯罪團伙中6名主要成員已被警方收監羈押，10人被監視居住，其他涉案人員警方正在做進一步調查。檢方已根據涉嫌進行團伙詐騙組織成員的犯罪情節，對相關涉案人員向法院提起了公訴。(黃鑫)