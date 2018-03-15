聯合國2017年收到百余起性侵指控 近半數涉及維和部隊北京新浪網 (2018-03-15 09:38)
【環球網報導 記者 王戰濤】據瑞士資訊3月14日援引法新社報導，聯合國當日公佈的一份報告顯示，聯合國2017年共收到138起性剝削及性虐待的指控，其中近半數是針對執行維和任務的人員。
聯合國秘書長古特雷斯在這份報告中稱，10支維和部隊及一個政治特派團共面臨62項指控，比2016年的104起指控數量上有所減少。
報導稱，中非共和國多層面綜合穩定團(MINUSCA)遭指控的次數大幅減少，由2016年的52起減至2017年的19起。
古特雷斯還說，「在聯合國旗幟下提供服務的任何人，都不應涉及性剝削和性虐待」。他表示將加強對維和部隊中有行為不當人員的處理。
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