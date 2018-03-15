梅伊處置前俄諜案 法國避直接怪罪俄羅斯中央廣播電台 (2018-03-15 06:29)
法國14日表示，將在未來數小時內和英國當局接觸，就倫敦指控俄羅斯是前俄國間諜遭神經毒劑攻擊案幕後黑手一事的回應進行協調。稍早前法國對英國的這項指控反應冷淡。
英國首相梅伊(Theresa May)14日在國會上表示，俄羅斯要為前俄國間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)遭神經毒劑攻擊案負責。梅伊表示，俄羅斯犯下謀殺未遂罪，將驅逐23名俄國外交官。
相較於德國總理梅克爾(Angela Merkel)與美國總統川普向梅伊保證，會嚴正看待英國政府的調查看法，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和其他法國官員則拒絕直接怪罪俄羅斯。
法國政府發言人葛里沃(Benjamin Griveaux)指出，現在要巴黎就是否採取行動做出決定還為之過早，只有在俄國涉案獲得證實後才能做出決定。
不過，法國外長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)稍後則對英國進行的調查表達了充分的信心，儘管他仍謹慎地並未直接說出俄羅斯就是幕後黑手。
勒德里安在和德國新外長馬斯(Heiko Maas)會談前表示，「在未來數小時，法國將和英國當局最高層級接觸，以便協調我們的回應。」
66歲的前雙面間諜斯克里帕爾，以及他其33歲的女兒尤莉亞(Yulia Skripal)，4日在英格蘭西南部索爾茲伯里市(Salisbury)，遭人以神經毒劑謀害，倒在一張長椅上，口吐白沫，送醫後性命垂危。
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