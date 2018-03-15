土耳其將對庫爾德發動新攻勢 計劃出兵伊拉克北部北京新浪網 (2018-03-15 09:44)
【環球網報導 記者 朱夢穎】入敘「橄欖枝」軍事行動還未結束，土耳其總統埃爾多安14日發表講話時透露了出兵伊拉克，清剿伊拉克北部庫爾德「人民保護部隊」(YPG)民兵組織的軍事計劃。
德國《圖片報》14日報導稱，土耳其總統埃爾多安當日在安卡拉發表講話稱，將利用一切機會「檢查」位於伊拉克北部的「恐怖巢穴」。他說：「我們不久后將極其猛烈地踏向那裡的恐怖分子。」
在講話中，埃爾多安還談到了出兵敘利亞的清剿庫爾德人的軍事行動。埃爾多安表示：「我們希望阿夫林地區徹底崩潰。」
報導還稱，土耳其將庫爾德民兵組織「人民保護部隊」列為恐怖組織，並將其視為在土被禁的庫爾德工人黨(PKK)的延長分支。
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