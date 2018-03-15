(健康醫療網／記者林怡亭報導)

一位59歲翰昇（化名）因咳血來到醫院急診，經X光片檢查及切片後，確診為鱗狀細胞肺癌，且有骨轉移的現象；院方立刻以化療進行治療，但腫瘤情形卻遲遲不見改善，且多次復發讓他難以忍受，一度想要放棄治療。在醫療團隊評估後，改投以新型抑制血管新生劑再搭配化療同時進行，才將腫瘤控制穩定，目前仍持續追蹤治療中。

鱗狀細胞肺癌治療選擇少 但仍有一線曙光

收治該名患者的義大醫院胸腔內科主任魏裕峰說明，儘管鱗狀細胞肺癌與肺腺癌同屬非小細胞肺癌，但鱗狀細胞肺癌患者能使用的藥物與肺腺癌相比，是少之又少；再者，確診時患者多半已經是晚期肺癌，在手術難以治療及治療藥物選擇有限的情況下，患者多半容易放棄。所幸，目前已有新型新生血管抑制劑能為患者帶來一線曙光。

治療藥物應慎選 符合負擔才能長期治療

魏裕峰主任分析，雖然近年晚期肺癌治療較以往已進步許多，但多數治療如標靶藥物皆著重於肺腺癌治療，肺癌患者一旦檢測出罹患晚期鱗狀細胞肺癌之患者，只有化學治療或電療的選項，容易意志消沉且放棄治療。所幸目前已有免疫療法或抑制血管新生劑開啟治療之路。但免疫療法並非人人合適，約略只有兩成的病人有效，且健保不給付，治療費用昂貴，許多家庭皆因此背負更沉重的壓力。

魏裕峰主任根據臨床資料指出，新型抑制血管新生劑，與傳統製劑相比，透過產生更為專一的特異性鍵結，阻止血管內皮生長因子活化，進而阻斷腫瘤血管的新生，不同以往的血管新生製劑，除了適用於肺腺癌患者，研究顯示，亦能延長鱗狀細胞肺癌患者整體存活期；隨著免疫療法與新型抑制血管新生劑的在台灣獲得適應症，著實為鱗狀細胞肺癌患者帶來更多希望。

預防肺癌發生 應從拒絕菸害做起

魏裕峰主任提醒，55歲以上年長者、有家族史、有吸菸習慣、工作環境暴露在有害物質的民眾，皆為肺癌的高風險族群。若想避免肺癌纏身，呼籲吸菸民眾應戒菸，而不吸菸的民眾，則盡量避免吸入二手菸，平時出門則可配戴口罩，或是考慮接受低劑量電腦斷層掃描篩檢等，若想了解更多肺癌相關資訊可前往「肺癌衛教網」查詢。





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