龍華科大斥資千萬打造學生就業力 學生考取ios證照更easy



(中央社訊息服務20180315 09:21:47)龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系學生洪祥腄B謝昀儒、吳宗桓及石凱云，由系上助理教授梁志雄指導，順利通過考證難度相當高的經濟部工業局產業人才―行動遊戲程式設計師(iOS)初級能力鑑定，更是該項鑑定測驗舉辦兩年以來，首度有在校學生考證通過，優異表現殊為難得! 指導老師梁志雄表示，經濟部工業局委託資策會舉辦的行動遊戲程式設計師國家級證照考試，區分Android與iOS程式設計兩類，考試內容與方式是由遊戲產業技術長與學界代表共同擬定，應試者除了要對遊戲開發流程與職能分工有基礎認知，並且要具備程式開發，包含內建語言及遊戲引擎、系統功能、資料結構、功能測試與除錯、3D美術、音樂與音效設計，以及對網路通訊與資訊安全具備扎實的功力，考試範圍廣泛艱深，因此通過門檻極高。 梁志雄說，這項考試已舉辦兩年，過去兩年iOS程式設計類，只有一位業師考證通過，更從未有在學學生通過考試，而此次輔導八位同學考照，有四位同學順利考取，讓首位通過此證照的學生落在龍華科大，其中，謝昀儒同學更獲得最高分，實屬不易。 由於該項證照鑑別度非常高，擁有該證照，不只是目前遊戲產業爭相搶要的人才，剛入行的薪資水準至少四萬元起跳，梁志雄除了為同學感到驕傲外，也對他們未來的就業前景充滿信心。 龍華科大校長葛自祥特別恭喜同學順利通過證照考試，優異表現不僅為校爭光，更為自己取得就業的保障門票。他同時表示，該校遊戲系成立於1999年，是台灣第一個將「遊戲」二字揭示於系名的科系，期望從基礎科學出發，並以程式設計與人文藝術並重，培養兼具理論與實務的遊戲暨設計人才。 葛校長強調，目前全世界的遊戲設計產業人才需求正夯，該校遊戲系是國內極少數擁有教授iOS遊戲程式設計開發能力與師資的技職院校，而為因應產業發展趨勢，龍華科大更斥資千萬打造Mac多媒體實驗室，配置80部iMac最新電腦軟硬體設備，結合專業師資，期能強化同學的實務能力，讓學生考取ios證照更easy！以打造其未來升學及職場競爭力。



訊息來源：龍華科技大學



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