駐宏都拉斯邢大使陪同中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團赴Santa Bárbara省考察中央社 (2018-03-15 09:12)
駐宏都拉斯邢大使陪同中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團赴Santa Bárbara省考察
(中央社訊息服務20180315 09:19:45)駐宏都拉斯邢大使偕黃副參事進盛及黃秘書子寧陪同中美洲經貿辦事處溫主任曜禎所率中美洲暨加勒比海咖啡暨可可產業商機考察團於3月10日赴Santa Bárbara省與咖啡合作社與咖啡小農進行杯測及貿洽活動，我商與宏國小農熱烈討論杯測結果，會中立刻下單成交，雙方洽談熱烈且成果豐碩。活動中並與Santa Bárbara市長Fatima de Handal及其夫婿國會議員Cesar Handal共進午餐。
邢大使偕團員並應邀參加Santa Bárbara工商協會舉辦之文化之夜晚會，Santa Bárbara省長、市長，Las Vegas市長等地方市府首長及業者與會。Fatima de Handal市長表示臺宏雙邊關係良好，宏國總統特別重視本團來訪，可視為雙邊關係向上穩定發展具體成果，並致贈邢大使市鑰及邀請邢大使參加4月27日至28於S市舉辦之咖啡節。
邢大使則感謝該協會及市長隆情盛意，並特別致謝宏副總統及其團隊之協助，表示宏國咖啡質量均佳，訪團已有採購成交實績，盼此行雙方成果豐碩，增加宏國咖啡及可可銷臺量。
訊息來源：駐宏都拉斯大使館
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