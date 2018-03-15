國際醫學交流 花蓮慈院與杜克大學醫院簽屬MOU



(中央社訊息服務20180315 09:17:40)來自國際頂級醫學中心杜克大學醫學中心的Dr. Carmelo Alessio Milano、Dr. Dawn Elizabeth Bowles，三月十、十一日兩天來台與花蓮慈濟醫院心臟胸腔外科主任張睿智醫師，共同參加心臟外科醫學工作坊，針對最新心臟外科手術及醫材進行交流。並在花蓮慈院院長林欣榮與張睿智主任的邀請下，簽訂雙方交流合作備忘錄，聘任Dr. Milano、Dr. Bowles以及Dr. Mani Ali Daneshmand為花蓮慈院榮譽顧問。



林欣榮院長表示，花蓮慈院1986年成立時，是從一家地區醫院開始，2002年升格醫學中心，至今國際醫療個案遍及全球超過三十個國家。而杜克大學醫院從1930年成立，從一個地方性醫院發展成為世界著名的學術醫學中心，更是全球許多醫院的模範。林欣榮院長說，這次的醫學及學術合作，是從心臟外科為起點，未來期望能有更多方面的合作與交流。



杜克大學醫學中心成人心臟手術中心主任主任Dr. Milano表示，自己已經不是第一次來到臺灣，之前就曾來到好幾次進行醫學交流，很高興有機會在臺灣遇到包含張睿智醫師在內的許多優秀人才，這次獲聘成為花蓮慈院榮譽顧問，並簽訂合作備忘錄，未來能有更多在醫學及醫學教育上的交流，希望能幫助到全球更多有需要的病患。



因為曾在杜克大學進修並取得博士學位的因緣，張睿智主任與Dr. Bowles已經認識超過十年，這次借著來到花蓮慈院受聘，讓Dr. Bowles更了解臺灣、更了解花蓮慈院以人文本的慈善醫療。張睿智主任說，希望花蓮的好山好水好空氣，不光是對病人有幫助，也能讓醫師在這樣美好自然的環境中，有更好的心情與注意力，為守護健康而努力。



訊息來源：佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院



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