駐巴拉圭大使館捐助巴國Capiatá市救援與義消大隊提領救護車中央社 (2018-03-15 09:10)
駐巴拉圭大使館捐助巴國Capiatá市救援與義消大隊提領救護車
(中央社訊息服務20180315 09:15:06)駐巴拉圭俞大使大㵢本月14日上午接見巴國中央省Capiatá市救援與義消大隊(Unidad de Rescate y Extinción, Capiatá, Central，URECC)大隊長Richard López Abdala及榮譽會員Juan José Benítez Rickmann(臺巴友協會長)等，並捐助該大隊自海關提領獲贈自蘇格蘭之二手救護車之部分費用。
López大隊長多次重申對本館善舉之謝意，並承諾善盡該救護車之養護與使用等責任。另為擴大本案宣傳效益，López大隊長允於救護車兩旁張貼感謝我國援贈之貼紙，並將於4月初邀請俞大使參加捐車典禮。
訊息來源：外交部外館消息
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