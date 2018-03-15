中華民國駐薩爾瓦多大使館舉辦第48屆世界兒童畫展薩國得主頒獎典禮



(中央社訊息服務20180315 09:10:15)中華民國駐薩爾瓦多大使館於駐地時間3月13日上午舉辦第48屆世界兒童畫展薩國得主頒獎典禮，中華民國駐薩國大使謝妙宏、教育部長坎胡拉（Carlos Canjura）、總統府文化局長雷岡拉多（Silvia Elena Regalado）、薩國知名藝術家佑得(Fernando Llort)及拉米雷斯(Miguel Ángel Ramírez)共同主持頒獎典禮，薩國參賽得獎者、學校代表、美術工作者、老師、家長及媒體記者等120餘人共同觀禮，現場氣氛熱烈温馨。



謝大使致詞首先表示「中華民國世界兒童畫展」已舉辦48屆，透過兒童自然不做作之藝術展現，向國際社會傳遞和平是普世共同語言。2017年薩國計有54件作品參展，在全球42國2,000多件作品中有10件作品脫穎而出，獲得2名銅牌及8名佳作佳績，足見薩國兒童與青少年充沛創作能量。謝大使邀請薩國小朋友繼續踴躍參加比賽，並重申臺灣持續支持薩國推廣兒童參與藝術文化活動的決心。



薩國教長坎胡拉致詞指出美術教育的重要性，可促進孩童不同面向發展。教長同時對中華民國（臺灣）協助薩國文化藝術交流表達感謝。薩國總統府文化局長雷岡拉多恭喜參賽小朋友勇於接受挑戰，透過美術創作提升自信。



在頒獎典禮中，並播放介紹2位藝術大師佑得及拉米雷斯影片，得獎孩童也把握機會向大師提問有關創作靈感相關問題，隨後並興奮共同合影。與會學校代表及家長感謝駐薩爾瓦多大使館舉辦此頒獎活動，對孩童有積極正向影響，同時也將是他們人生中難忘的美好回憶。



訊息來源：外交部外館消息



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