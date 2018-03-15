精緻中金院驚豔參訪行 大同高中畢業之旅留下深刻印象



(中央社訊息服務20180315 09:14:17)臺北市立大同高中是中信金融管理學院（中金院）第60所結盟為希望夥伴的優質高中，兩校不僅建立教學資源共享的友好默契，更有許多校際交流的機會。13日大同高中校長莊智均特親自領軍師生共一百多人南下參訪中金院，中金院學務長江彥若不僅親自接待，並安排許多教職員陪同大同高中的學生們了解中金院校園，並體驗重點教學特色。



大同高中莊校長表示，大同高中地處北部，特別藉著本次參訪中金院這所南部優質大學，讓即將面臨升學抉擇的學子有更多選擇與考量。中金院江學務長也說明，中金院的專業領域規劃都是按照企業實務需求量身打造。中金院除了財金系、財法系與企管系之外，為了接軌國際潮流，讓學生適性發展並培養垮領域應用的整合能力，107學年特別增設「金融管理學院學士班」，其中包含智慧金融、金融大數據、律師專業證照、商場管理、運動分析管理五門專業特色學分學程，以及國際金融、國際金融行銷、國際法律專業三門全英文學分學程，學生可按照自己的興趣，以學分學程的方式發展自我的專業特色。



江學務長還特別提到，中金院為了貼近業界實務運用需求，除了理論基礎外，在教學上做了別出心裁的設計，例如為沈浸式語言學習而設立的ICRT臺南台；培養社交涵養需具備的運動高爾夫球與網球是中金院體育必修課，還有商務人士務必了解的品酒課，都是為了協助學生接軌未來金融市場實際運作所安排的特別課程。



參訪最後，江學務長也特別向本次參訪的大同高中同學介紹中金院「公益為先、助弱扶優」的辦學理念，校內除了菁英獎學金，還設立希望助學金，旨在幫助弱勢家庭以及經濟困頓的學生就學。江學務長告訴在場的每一位同學：「金融產業的高階經理人年薪收入非常可觀，而中信金融管理學院是一所以培養國際金融家為目標的學校，歡迎未來有志從事金融相關工作的同學加入這個大家庭，朝著擠身成為國際頂尖人才的理想邁進。」



本次大同高中除了校園巡禮參觀，還體驗了獨木舟、高爾夫球以及網球課程，雖然只有短短兩個小時，但簡單快速卻饒富趣味的重點特色體驗讓許多同學對中金院留下深刻印象，已有學生對於未來的金融營隊充滿高度興趣。中信金融管理學院官方網站：https://www.ctbc.edu.tw/



訊息來源：中信金融管理學院



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