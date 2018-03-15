波音獲頒創世界紀錄證書中央社 (2018-03-15 09:50)
波音737型客機產量達1萬架，是當今全球生產數量首達1萬架的商用噴射機型，打破金氏世界紀錄。（波音公司提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月15日
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上一則：波音737型客機 產量破世界紀錄
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