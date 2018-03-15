波音737型客機 產量破世界紀錄中央社 (2018-03-15 09:50)
第1萬架的波音737型客機，是撥交給美國西南航空公司的波音737 MAX 8。（波音公司提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月15日
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