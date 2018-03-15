（中央社華盛頓14日綜合外電報導）華盛頓對亞洲前兩大經濟體加強貿易攻勢之際，美國今天表示，正在針對印度出口補貼，訴諸世界貿易組織（WTO）。



這項行動開啟了美國總統川普對抗大型貿易夥伴的新陣線。先前川普宣布課徵新的懲罰性進口關稅，官員警告，可能會有更多措施陸續推出。



法新社看到的文件也顯示，美國提議世貿組織改革，懲罰違反基本規範的成員。這似乎是在劍指中國大陸，川普政府先前表示，中國不是市場經濟，且不配擔任世貿這個多邊組織會員。



白宮也在考慮對中國進口商品課徵數十億美元關稅，特別是針對科技和電訊產業，以回應涉及美國智慧財產權的不適當措施。



美國宣布針對印度出口商品的措施之前，川普今天清晨推文說，美國不能「對針對我國猖獗的不公平措施視而不見！」



川普的貿易舉措，在自己的政府裡造成意識型態分歧。上週他的首席經濟顧問因此辭職，產業界和他的共和黨同志也強烈反對。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070315