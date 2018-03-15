週末印度教新年 峇里島要關閉行動網路中廣新聞網 (2018-03-15 09:31)
印尼峇里島要求電信公司這個週末關閉行動網路，峇里島機場也將從星期六清晨六點起，關閉24小時，週末是印度教的新年。
峇里島印度教學會會長說，許多教徒都太沈迷3C產品，他希望至少在過年的時候，他們可以斷絕網路，多點時間自省。
飯店、公共服務、以及機場、醫院、金融等必要事業的Wi-Fi將維持正常。
峇里島的印度教新年又稱安寧日，在峇里島是公訂假日。虔誠的印度教徒會遵守四個戒律，不生火、不旅遊、不活動以及不娛樂。更虔誠的教徒也會齋戒以及禁語。
新年期間關閉行動網路，是峇里島軍警界領導建議的，去年沒有被接受，不過今年開始，它將成為常態。
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