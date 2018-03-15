原標題：哈佛大學錄取涉嫌歧視亞裔案 最早今年夏天開審

中新網3月15日電 據美國中文網綜合報導，哈佛大學涉嫌在錄取時歧視亞裔的官司預計最早將於今年7月開始審理。這起訴訟是由公平招生學生組織（SFFA）發起的。該組織在2014年起訴稱哈佛歧視亞裔申請者，指責其限制亞裔錄取人數。

當前該案件進入尋找資料證據的最後階段，資料和證詞提交最後期限為今年5月1日。這起案件可能會在今年7月或8月進行庭審。

儘管SFFA在提交案件時稱希望能不經過開庭審理程序立即做出判決，但他們也知道這不大可能，而法院在2月7日聽證會上也確認了這點不可能。原被告雙方都提交了專家報告、分析同樣的數據，但卻得出截然相反的結論。

SFFA主席愛德華·布魯姆（Edward Blum）在一封電子郵件中稱，該組織認為哈佛的招生政策違憲是顯而易見的。

如果波士頓地方法院無法做出即決判決，那麼法庭將設定庭審日期。SFFA的律師稱哈佛方面會要求在今年夏天進行庭審。

SFFA希望庭審日期能夠延後，因為他們希望獲得更多的時間準備材料和證據。該組織的律師認為這場「全面」庭審需要4周時間才能完成，儘管他們希望能將範圍縮小。

SFFA認為法院不應該允許哈佛加速進入審判時間，讓他們利用其資源優勢減少損失。

如果法院批准SFFA的請求，則審判日期將會推遲到2018年底。不過哈佛大學此前要求不要將審判設定在9到12月，因為這一段時間是招生辦公室最忙碌的時刻。

哈佛大學發言人瑞秋·丹納（Rachael Dane）在郵件中稱：「為了履行我們的教育使命，我們的招生考慮了整個人的能力，這些能力不僅僅是學術上的卓越成就，還有他們向其他截然不同的人的貢獻以及從他們身上學習的能力。」