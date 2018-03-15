原標題：奧蘭多夜店槍擊案開審 槍手妻子被控知情不報

中新社休士頓3月14日電當地時間3月14日，美國法庭公開審理奧蘭多夜店槍擊案。檢方控告槍手妻子努爾·扎希·薩爾曼於事發前知情不報，案發後干擾司法。

「脈搏（Pulse）」夜店槍擊案發生於2016年6月12日凌晨奧蘭多一「同志」夜店內，造成包括槍手在內50人死亡。

美國有線電視新聞網（CNN）消息，美國奧蘭多地方法庭於14日開庭審理該槍擊案。槍手馬丁的妻子--31歲的薩爾曼被指於2016年6月協助並慫恿其丈夫在「脈搏」夜店實施暴行。她被控知情不報，干擾司法。

由於在與當地警方交火中，槍手當場身亡，薩爾曼成為該案唯一的受審者。如果被定罪，她將面臨終身監禁。

據媒體報導，美國相關部門將該案定性為美國「國內恐怖主義襲擊事件」。29歲的槍手馬丁生於紐約，為阿富汗裔美國公民。據美國國土安全局相關人員透露，襲擊前，他曾撥打911報警電話，聲稱效忠恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）。事發時，他與執法人員通話，聲稱自己是一名ISIS的戰士。

美聯社（AP）消息，法庭上，原告方助理檢察官詹姆斯稱，「被告薩爾曼的行為給槍手馬丁代表的恐怖主義ISIS『開了綠燈』」。

他指出，薩爾曼知曉其丈夫馬丁迷戀恐怖主義。他為其丈夫的AR-15步槍購買了大量彈藥，數次陪同赴目的地「踩點」，並在馬丁計劃襲擊的幾小時前，已知他的行兇計劃，卻未嘗試向警方進行報告。檢方還指出，案發後，薩爾曼試圖誤導聯邦特工的調查。

當日，薩爾曼並未出庭受審。她於2017年1月在加利佛尼亞州被捕后，在押至今。她的辯護律師莫雷諾在法庭上表示，槍手馬丁對薩爾曼不忠，還曾對其實施家庭暴力，包括在她懷孕的時候。一名護士當庭出示文件，稱薩爾曼是一個受到嚴重家庭虐待的女性。薩爾曼的家人在社交平台推特上寫道：薩爾曼不應為其丈夫的行為付出代價，她是最大的受害者。

在2017年10月拉斯維加斯槍擊案前，這起案件曾是美國歷史上最嚴重的大規模槍擊事件。法官保羅·拜倫稱，這場審判將至少持續三周。（完）