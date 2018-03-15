中新社倫敦3月14日電 (記者 張平)英國首相特雷莎·梅14日在英國國會宣布，驅逐23名俄羅斯外交官。此舉被視為英國對「前俄羅斯間諜神經毒劑事件」發起反擊的一部分。

特雷莎·梅在當日舉行的國會會議上，宣布一系列旨在向俄羅斯發出「明確信息」的措施，其措施之一為驅逐23名俄羅斯外交官。這些俄羅斯外交官，將有一個星期時間，被以「未申報的情報官員」原因離開英國。

日前，特雷莎·梅曾警告，如果本周二午夜時分莫斯科方面就使用「軍事級別」神經毒劑事件沒有給出「可信可靠」的解釋，周三將在英國議會下議院提出更加廣泛的懲罰性措施。

特雷莎·梅告訴議員們，俄羅斯對待英國的要求，以「諷刺、蔑視和鄙視」方式進行攻擊，沒有提供「可信可靠」的解釋。

「這是俄羅斯對英國非法使用武力，」特雷莎·梅表示，「在英國的土地上，我們不會容忍來自俄羅斯政府對英國人生命構成的威脅。」

英國最大在野黨工黨領導人傑里米·科爾賓稱，神經毒劑事件是「令人震驚的暴力行為」，「在任何戰爭中使用神經毒劑都是可惡的，在平民環境中使用更是魯莽的」。(完)