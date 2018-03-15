巴西今年1月零售業銷售量同比增長3.2% 創4年來最好北京新浪網 (2018-03-15 09:20)
中新社聖保羅3月14日電 (記者 莫成雄)經濟復甦使巴西消費增長，推動了巴西零售業的發展。今年1月，巴西零售業銷售量環比增長0.9%，同比增長3.2%，創下2014年以來同期最好表現。
據巴西地理統計局(IBGE)發佈的最新數據顯示，1月，巴西個人及家庭用品銷售量同比增長10.5%，香水和化妝品銷售量同比增長5.4%，傢具和家用電器銷售量同比增長5.3%，電腦和通訊設備銷售量同比增長4.2%，大型超市和食品銷售量同比增長3.1%。
不過，與去年12月環比，香水和化妝品銷售量下降2.5%，傢具和家用電器銷售量下跌2.3%，燃料和潤滑油下滑0.3%。
數據顯示，1月，巴西全國26個州和巴西利亞聯邦區中，有19個州零售業銷售量同比出現增長。其中，朗多尼亞州增幅最高，增長18.2%；其次是聖卡塔琳娜州，增長15.5%；第三是羅賴馬州，增長14.5%。
有關分析人士稱，今年1月巴西零售業銷售量增長，主要得益於巴西民眾收入的增加和較低的通脹率。去年，巴西擺脫連續兩年嚴重衰退，經濟恢復增長1%。經濟復甦增加了就業崗位，民眾收入和消費增長，拉動了社會零售業的進一步發展。預計今年巴西經濟將持續增長約3%，巴西零售業也將走出低谷，實現較快增長。(完)
責任編輯：李夏君
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