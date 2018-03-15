昨天（ 14 日）各地雲量雖然稍多，不過仍然屬於可以見到陽光的天氣，台北和南部局部地區高溫來到 29 度附近。氣象局指出，今日鋒面接近，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，今天受到鋒面移出並且接近的影響，天氣將慢慢轉變，白天鋒前暖區影響，各地仍有 26 、 27 度以上高溫出現，中南部地區 28 到 31 度左右，仍舊偏暖；午後西半部山區有對流生成並朝東北方向移動，因此北部及宜花地區下午降雨機率稍增，傍晚起鋒面接近，西半部地區也會開始轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並有較大雨勢發生的機率，提醒大家，發生雷雨時常伴隨較強陣風，請特別注意安全；鋒面過後的東北風對夜晚低溫影響不大，但北部、東北部地區 16 日白天高溫將會下降。

至於明日鋒面通過，台灣北部、東半部地區、中南部山區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。今、明兩天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返需留意行車安全及航班資訊。