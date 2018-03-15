羽球／爆冷扳倒世界冠軍 廖敏竣/蘇敬恒上演驚奇逆轉秀NOWnews今日新聞 (2018-03-15 09:32)
繼「世界球后」戴資穎在首戰旗開得勝後，我國好手在全英公開賽繼續傳回捷報，男雙組合廖敏竣/蘇敬恒碰上「世界冠軍」雙打劉成/張楠、打出超水準的表現，最終以22:20、22:20直落二擊敗對手。
劉成和張楠是去年世錦賽的男雙冠軍，也是被本屆賽會的第4種子，不過此役打起來卻有些綁手綁腳，首局在手握局點的情況下，卻遭廖敏竣/蘇敬恒連拿3分逆轉；次局開打後，他們一路取得領先，但之後又被對手追成18:18，兩次錯失機會，最終也讓他們丟掉勝利。
大陸媒體在報導中指出，兩人此次意外落馬和「久疏戰陣」以及「不太適應羽聯的新發球規則有關」。
不過在男單方面，首輪就有2名台灣選手落馬，先是許仁豪以兩個21:14、不敵泰國好手Khosit Phetpradab，隨後周天成又在先拿下首局的情況下，以21:9、18:21、18:21意外敗給了印尼的Prannoy H. S. Kumar。
不過所幸王子維順利的闖過頭關，也成為我國男單的最後希望，不過他下一場將要碰上前世界球王林丹，勢必將會有一場硬仗。
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