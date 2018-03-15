▲高屏澎好玩卡套票，讓參展者能一卡在手暢遊高雄。（圖／主辦單位提供, 2018.03.14）

高雄市政府觀光局於15日起一連四天，與高雄市旅行商業同業公會、南台灣觀光產業聯盟、高雄捷運公司合作，於第三屆「台灣國際遊艇展」展售高屏澎好玩卡套票及發送旅遊文宣，期待將國際會展的商機人潮延伸到會展交易會之外，開拓會展觀光市場，帶領更多的外地人體驗高雄魅力，創造會展旅遊最大商機。多次國際會展在高雄展覽館舉辦，以及亞洲新灣區各大主要建設陸續落成的觀光集客效應，可見高雄已具備辦理國際大型會展的軟硬體設備，和接待大批來自世界各國參展賣家與買主的能力。

高雄展覽館在103年啟用以來，嶄新的外觀和優質的商展空間，吸引越來越多大型國際會展在高雄舉辦，帶來巨大的人潮和潛在商機。觀光局局長曾姿雯表示，3月15日至18日在高雄展覽館由經濟部國際貿易局及高雄市政府主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的第三屆「台灣國際遊艇展」，7大展區共使用1,000個攤位，加上2處遊艇水上泊位，展出面積達29,264平方公尺。

高雄市政府觀光局身為高雄在地的旅遊推手，這次特別與高雄市旅行商業同業公會、南台灣觀光產業聯盟、高雄捷運公司合作，針對自由行的會展觀光客販售高屏澎好玩卡套票，並以高屏澎好玩卡結合特色商家及住宿，讓參展者能一卡在手暢遊高雄，方便前來參展的賣家與買主隨時出發來趟高雄小旅行。

曾姿雯表示，高雄市政府觀光局積極推動會展觀光旅遊，今年推行的「2018獎勵旅行業推廣國際會展遊程觀光實施計畫」，補助一人最高新台幣400元，鼓勵高雄觀光業者配合政府政策一起推動會展觀光。這次規畫三條特色路線，含括月世界、佛陀紀念館、茂林原鄉、紅毛港、旗津踩風等，針對此次台灣國際遊艇展的首發團，還加碼贈送高雄熊玩偶，邀請世界各國參展的賣家與買主參加觀光遊程。

高雄市剛獲得孤獨星球評選為2018年全球10大最佳旅遊城市的頭銜，是一個有山、有海、有河、有港的都市，陸海空交通便捷，氣候溫暖宜人，非常適合各國人士前來辦理各項商展活動，而充沛的觀光資源必能和各類商展結合行銷，引領各國旅客藉由商展之餘，暢遊高雄，感受南部的熱情。