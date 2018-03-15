捫心自問血管夠堅強嗎？血管是人體最重要的養分通道，如果沒有做好保養，特別是大血管，只要阻塞了、破裂了，都會讓人陷入生死一瞬間。專家認為，血管脆弱容易發生在3種體質身上，如果您也是其中一員，每天中午花5分鐘練一招氣功，氣血循環變好，血管也能更健康！

血管危機藏在細節裡，嚴重恐致命

人體有大大小小的血管，其中主動脈是從心臟延伸出來的最大血管，一旦血管失去彈性和支撐力，加上長期血壓過高、血液阻塞，就容易在主動脈壁較脆弱的地方形成主動脈瘤。值得注意的是，主動脈瘤大多沒有症狀，但萬一破裂，在臨床上的死亡率超過一半，相當可怕。

除此之外，馬偕兒童醫院小兒心臟科主治醫師葉樹人提醒，比主動脈瘤破裂致死率更高的還有主動脈剝離。如果急性發作，需要盡快開刀治療，尤其是發生在心臟出口部分的升主動脈剝離，因為承受巨大的血流沖衝力，隨時可能血管破裂，必須立即進行開胸手術，若是延誤診治，2天內死亡的風險達50％，7天內死亡的風險高達更90％。

血管太脆弱～這3族群多加強氣血循環

擔心自己成為主動脈瘤或主動脈剝離的受害者，應先做好血管保健，別讓不健康的生活和飲食習慣加速血管老化。對此，氣功老師白雁和彥寬在《神奇顫掌功》一書中特別叮嚀3種血管脆弱體質的人，要多注意血管保健，並建議每天利用中午時間練習「輕飛顫掌」的氣功，有助全身氣血循環，既能舒緩上班久坐帶來的肌肉痠痛，也能遠離血管病，一舉多得。

腎氣不足的人，心臟跳動較無力，常感到疲累，血管也較脆弱沒有彈性。

【血管脆弱3體質】

體質1／腎氣不足：心臟跳動較無力，常感到疲累，血管脆弱沒有彈性，容易發生在年紀較大、常熬夜或生產後的人身上。這種人最需要的是補元氣。

體質2／氣血兩虛：身上的元氣和津液都不足，常常會覺得心跳很快、心律不整，常冒汗、失眠或手腳冰冷，或是隨便一動就滿身大汗。這種人心臟血管也會比較脆弱，需要滋陰補氣來調理身體。

體質3／心脾血虛：因為心血和脾血不足，常有頭暈目眩、心悸、失眠、手腳麻、月經失調等症狀，最需要補血養心來改善體質。

【輕飛顫掌】

訓練時間：中午11點至下午12點。但有心腦血管疾病、高血壓的人，不要在中午練習，建議改至下午3點以後。

功效：促進全身氣血循環，可改善手腳冰冷及身體循環不佳的問題。練完會微微出汗，感覺身體非常放鬆。

步驟：

先以氣功標準站立式站好，放鬆調節呼吸。

左腳向前一步，以弓部重心在前腳。兩手平抬，同時在身體前顫掌（顫動手掌，可藉由末稍循環帶動全身的微循環）。接著，再慢慢配合下半身微微放低，顫掌從胸部高度向下畫圓至身體後方。重複7次後換右腳在前，繼續相同的動作7次。

做完後，兩手慢慢放下，放鬆。

叮嚀：練習時要避免畫圓太快，或出現臀部後翹、腿部無力的情況。

【健康小叮嚀】：

平日會練顫掌氣功保健身體的葉樹人醫師認為，顫掌運動屬於柔緩運動，運動強度中等，適合絕大多數人保健血管，擺脫三高疾病的威脅。不過，如果是血管已經阻塞到一定程度的人，千萬別抱持著「只靠飲食和運動就能改善」的天真想法，若是多位醫師都判斷需要手術，建議還是乖乖聽醫師的建議開刀，別讓自己時時刻刻暴露在危機當中。

原文網址 http://www.top1health.com/Article/80/56976