時序已入春，依據中醫理論，春天對應於人體的肝臟，此時屬於肝火的疾病如高血壓、眩暈、失眠等疾病易發作。中醫師指出，春天氣候多變，肝氣若不順，容易常失眠，建議應疏肝和胃，調脾安神，可用「中醫助眠3招」緩解症狀。

新北市中醫師公會常務理事、中醫師沙政平指出，失眠在中醫學稱為「不寐」、「不得眠」，傳統中醫理論認為，臟腑氣血功能正常才能維持人體生理規律。當失眠時，常常與調節情志系統的心、肝、脾、腎等臟腑有關，可粗分為4大類，且多都用酸棗仁湯緩解，效果不錯。

火氣大難入眠 酸棗仁湯助眠

1.心肝火旺：這類患者多半由於壓力或焦慮、急躁等情緒，造成睡前多思慮或睡時多夢而影響睡眠，類似俗稱的「火氣大」。

2.痰熱內擾：這類患者多半飲食較豐盛，容易吃到刺激性或油膩的食物，造成腸胃受損，多半會表現胸悶、噯氣、心煩等現象。

3.陰虛火旺：這類患者雖有煩躁或身體烘熱等火氣現象，但卻同時表現疲憊、耳鳴健忘等虛象，虛實夾雜。

4.心脾兩虛：這類患者年紀多半較長，長期勞心或久病、大病後，整體氣血較虛，容易淺眠、多夢，同時伴隨腸胃症狀，中醫稱為「心脾兩虛」。

中藥抗失眠／酸棗仁湯

功效：酸棗仁味甘酸性平，有益心安神、養陰斂汗之效。

適用：多夢、虛煩、失眠、陰血不足、心悸怔沖、頭暈、自汗盜汗等症。

作法：酸棗仁3錢搗碎，水煎，睡前1小時服用。

要改善難入眠情況，中醫認為「引氣下行」，睡前用熱水泡腳也是很好的方法。

中醫師沙政平強調，中醫治療失眠的特色在於辨證論治，除了使用中藥與針灸治療之外，也重視情緒管理，消除壓力來源。因此，日常生活除了要儘量規律作息，也要適當運動，且平日少飲濃茶、咖啡，晚餐勿食過飽，睡前不要抽菸飲酒。

另外，在中醫古籍中有所謂：「胃不和則臥不安」，意思是腸胃系統也會影響睡眠。通常吃得很撐容易會睡不好，如果很饑餓的話，可以在睡眠喝1杯溫牛奶等小份量的食物幫助睡眠。若有吃宵夜的習慣，建議吃7分飽即可。

《中醫3招 春天助好眠》

第1招.中藥茶飲：玫瑰花檸檬茶

玫瑰花在中醫學認為有疏肝解鬱、調節情緒等作用，芬芳的香氣很適合壓力大或易焦慮的患者使用。作法：將玫瑰花用熱水稍微沖洗後，用熱水悶5分鐘後，加入檸檬片再5分鐘，可加入適量的蜂蜜或糖調味。

第2招.穴位按摩：安眠穴

安眠穴位於耳後高骨的下方，患者不用仔細尋找穴位，可從耳垂後的凹窩沿著骨頭邊緣向後，用大拇指輕柔的旋轉按壓數分鐘。能鬆解頸部緊繃的肌群，幫助入睡。

第3招.引氣下行：泡腳法

如果覺得睡前會想很多事情，可以在預定睡眠前1小時，用溫熱的水泡雙腳15-20分鐘，同時此時間閉眼放鬆，在中醫理論中，藉由刺激腳部能引氣下行，避免氣血都集中在腦部，使頭腦停不下來，有助一覺好眠。但提醒有糖尿病的患者，泡腳不宜過久。

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