iPhone主按鍵 傳液態金屬冒出頭中央社 (2018-03-15 09:17)
（中央社記者鍾榮峰台北15日電）蘋果在液態金屬應用傳新進展。外媒報導，蘋果擬應用液態金屬材料在壓力感測元件，未來iPhone主按鍵可能使用。
國外科技網站Patently Apple報導，蘋果深耕金屬材料技術，其中塊體凝固非結晶合金（Bulk-solidifying amorphous alloys）材料專利，可應用在壓力感測元件或是壓力轉換器。
若使用者按壓壓力感測按鍵，按鍵的圓蓋將會壓縮，讓塊體凝固非結晶合金變形。相關技術可能應用在蘋果iPhone主按鍵。
塊體凝固非結晶合金一般俗稱液態金屬，具備高強度、耐腐蝕、延展性高、輕量等特性。
蘋果積極深耕金屬材料技術。外媒先前報導，透過Glassimetal Technology的技術授權，蘋果開發出客製化的金屬玻璃合金材料，可應用手錶元件、醫療植入物、植牙、磁鐵鐵芯、運動器材等領域。
蘋果也革新射出成型系統的熔融材料和可熔溫度控制技術，並透過塊體凝固非結晶合金材料專利，提升鑄模物體的材質。
國外媒體網站MacRumors和中國大陸媒體先前報導，蘋果從2010年開始，每年會定期更新在液態金屬的獨家專利。（編輯：鄭雪文）1070315
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