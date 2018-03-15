（中央社芝加哥14日綜合外電報導）一名日籍諾貝爾獎得主據報在美國伊利諾州郊區開車發生意外，目前送醫治療，他的妻子已死亡。



法新社報導，在鄰近印第安納州普度大學（Purdue University）執教的82歲化學家根岸英一（Eiichi Negishi）和他80歲的妻子根岸堇（Sumire Negishi，音譯）12日通報失蹤。



警方昨天早上在他們住家東北方約320公里處找到他們。



警方當時發現根岸英一在這個地區行走，他的妻子則被發現死在車子附近。



WTHR電視台報導，這對夫妻之前開車到附近機場，但迷失了方向，接著根岸英一開車撞進一個壕溝。



根據WTHR電視台，根岸英一出事後向外求助時，他的妻子還跟在他的後面。



警方未證實這件意外相關細節，但未懷疑有犯罪行為。



根岸英一為日本國民，他在1960年獲傅爾布萊（Fulbright）獎學金前往美國攻讀化學，1979年於普度大學任教。



根岸英一和另2名科學家因研發技術創造複雜化學物，2010年榮獲諾貝爾化學獎，這項技術目前受到廣泛使用，包括製藥在內。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1070315