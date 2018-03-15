蓬鬆、柔軟的麵包，一口咬下，撲鼻的麵粉香實在誘人，總讓人忍不住一口接一口吃下肚！再加上，其方便保存、好攜帶的特性，也成為不少人午後點心、充飢的首選。但近來網路卻謠傳：「想健康要少吃麵包！」、「麵包麩質多，吃了易發胖。」的說法，難道麵包真的這麼十惡不赦嗎？

麵包麩質含量多想減肥應少吃？專家解析3大麵包疑問

近年來隨著養生保健意識的抬頭，也逐步喚醒大眾對於食品安全的關注。其中又以烹調製程繁複的麵包首當其衝，常有民眾常擔心其純白的外表與蓬鬆的口感，是額外添加大量食品添加物而成，害怕食用後恐因此影響身體健康。

但輔仁大學食品科學系前副教授黃瑞美表示，這樣觀念並不完全正確！其實只要學會正確挑選、判斷，民眾在享用麵包的同時也能兼顧營養與健康。以下特別針對網路流傳的3大麵包營養疑問加以解說：

Q1／無麩質飲食法有利減肥？麵包麩質含量多應少吃？

黃瑞美前副教授指出，歐美近來流行的無麩質飲食法，主要適用於對麩質過敏，進而產生腹瀉或皮膚過敏等症狀的乳糜瀉患者，常見於歐美人士（約1%患有此症）亞洲人身上較少見。

如果麵粉業者直接將整顆小麥研磨成粉，恐將因小麥胚芽中富含大量油脂成分的因素，使麵粉快速氧化而變質。所以市售麵粉確實多為將麩皮與胚芽去除後，剩下的胚乳磨粉而成。

因此，一般人若貿然執行無麩質飲食，不僅對於減肥無助益，更有可能造成營養不均衡的發生。建議每個人皆須了解自己的身體狀況，再選擇適合自己的減肥飲食法較有保障。

事實上，想要享受麵包美味不發胖，只要盡量避免食用油脂含量、糖份較高的甜麵包；改選雜糧麵包、全麥麵包等麵包，並適度搭配新鮮蔬果食用，就是均衡又營養的選擇。

Q2／全麥麵粉製程困難，坊間的全麥麵包都是假的？

對此，黃瑞美前副教授解釋，小麥的構造主要可分為麩皮、胚芽與胚乳3大部分。但如果麵粉業者直接將整顆小麥研磨成粉，恐將因小麥胚芽中富含大量油脂成分的因素，使麵粉快速氧化而變質。所以市售麵粉確實多為將麩皮與胚芽去除後，剩下的胚乳磨粉而成。

再加上，雖然由整顆麥子直接磨粉的麵粉稱為「全粒粉」，但全粒粉因需要特製設備才能磨製、取得較為不易。因此，坊間常見的全麥麵包，多以一般麵粉製作，最後再額外回添麩皮與胚芽，調整至法規要求的全穀比例佔51%以上，就可以稱做為全麥麵包；並在保留小麥營養的同時，避免全粒粉不易取得、不易保存的情況發生。

輔仁大學食品科學系前副教授黃瑞美表示，其實只要學會2步驟正確閱讀食品標誌及營養標示，就能吃得健康安心。

Q3／為讓成品更美觀，麵包必額外添加漂白劑、熟成劑？

黃瑞美前副教授坦言，一塊麵包的製程，從麵粉原料（小麥）到成品完工，需經過相當繁瑣的過程。因此，想要完全保留麵包原料的營養價值與原始口感，同時又符合商業價值確實不容易。

而目前國內政府法規也規範麵粉業者能在容許範圍內添加漂白劑（<60ppm）、熟成劑（<45ppm）。不過，近年來隨著國人養生意識的抬頭，目前幾乎所有的麵粉工廠已不額外添加漂白劑及熟成劑。

想安心吃麵包？快學會2步驟正確閱讀食品標誌、營養標示

除了針對麵包的常見謠傳加以解說外，黃瑞美前副教授也提到，想要確保吃下肚的麵包安心無虞，學會2步驟正確閱讀食品標誌及營養標示更是重要：

步驟1／閱讀食品標示：透過食品標示，確認商品含量高的成分是否符合需求。為透明化食品成分及營養資訊，台灣《食品衛生管理法》中已明文規定各類包裝食品與飲料須有詳實食品成分與營養標示，且其成分皆需依數量多至少依序排序。

步驟2／閱讀營養標示：確認該商品的營養內容、成分是否符合需求。

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