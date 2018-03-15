李明博涉貪 接受檢方21小時調查中廣新聞網 (2018-03-15 09:01)
南韓前總統李明博，今天在接受檢方`長達21小時的調查，返回家中後，檢方將綜合考慮李明博的供述內容和其間的偵查結果，可望在近期決定是否向法院提請批捕李明博。
李明博於今天早上，準備離開檢察廳時，被媒體問及是否仍堅持否認實際掌控秘密資金案涉案公司、汽車零部件製造商「DAS」時，他只回答「大家辛苦了」後，隨即乘車離開檢察廳。
韓聯社在今天的報導中說，南韓檢方指控李明博涉嫌受賄、侵吞公款、瀆職、漏稅、濫用職權、違反公職選舉法和總統記錄管理法，指控嫌疑多達20餘項。據了解，李明博陳述，自己從未介入「三星」代付「DAS公司」訴訟費60億韓元、國家情報院曾上繳特別經費17.5億韓元等事件。
據韓檢透露，李明博說自己對這些事情毫不知情，即便確有其事，那也應是一線工作人員，牽涉到的事宜。不過，檢方最快於本周，向總檢察長文武一彙報調查結果，並請示提請批捕、公訴時間等今後辦案計畫。
據了解，檢方調查組內部普遍認為，鑒於涉案金額超過100億韓元，案情重大，且李明博一概否認指控，有毀滅證據之虞，所以有必要針對李明博提請批捕。另有觀點認為，由於李明博身份比較特殊，6月地方選舉在即，檢方可能慎重考慮是否提請批捕。李明博於14日上午臺北時間8時22分，到達首爾中央地方檢察廳，從8點45分開始，以嫌疑人身份受訊，今天早上5點25分乘車離開檢察廳返回家中，受訊和核實筆錄，前前後後共24小時。
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