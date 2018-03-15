物理學大師霍金不只是世界上最負盛名的科學家之一，也是最出名的身障者。他的一生就是閃亮的學術成就和衰敗軀體的綜合。



（夏明珠報導）



霍金22歲就被診斷罹患了漸凍症，他與疾病共處半個多世紀，身體被囚禁，可是心靈是自由的。被輪椅捆綁，只能透過人工器發聲，沒有對他攀登學術高峰構成障礙。



更重要的是，他也改變了大家對於肢體殘障的觀念侷限，一個學者說，他證明了意志力可以消滅任何疆界，人只要敢於突破，潛力是沒有極限的。



霍金當然也升高了大家對運動神經元疾病的重視，他最大的貢獻，就源自於他的能見度，在流行文化主導的這個時代，弱勢者要被看到，並不是那麼容易，霍金卻不斷的在小螢幕、大銀幕，讓人看到他、他的學術以及他的人生故事。



英國運動神經元疾病協會主席形容霍金是全世界知名度最高的身障者，他卓越的學術成就，掩蓋了外在的缺憾，讓大家幾乎看不到他的肢體障礙，這才是霍金的一生，最令人感動的部份。



肢體障礙確實會給人生製造很多困難，霍金的建議是，不要讓自己陷在無法改變的困境中，把精力轉移到不受身體侷限，所能夠做的事情上，簡而言之，就是身殘心不可殘。



