天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今（15）日在熱身賽以7棒、指定打擊身分先發出賽，2打數沒有安打，還被觸身球打中右腳附近，熱身賽打擊率只剩1成，不過天使終場以0:7被印地安人隊完封，打擊教練Eric Hinske並不擔心大谷的狀況。

大谷首打席就遇到去年賽揚將強投Corey Kluber，他不小心投出觸身球，而第二打席大谷則是敲成二壘飛球被接殺，第三打席他遇到前日職巨人隊投手Carlos Torres，結果大谷被三振出局。

大谷目前對內角球十分不好對應，Eric Hinske認為：「在每個打席重複確認是很重要的事，他是對的方向前進。」

不過大谷是否已經被「破解」，Eric Hinske認為：「他多看大聯盟投手的球後就會知道，現在就是往例行賽的方向準備。」

大谷過去在日職有高抬腿的打擊姿勢，不過Eric Hinske認為他要克服內角弱點，就要想辦法讓揮棒時間變短，因此腿不用抬太高。



