川普要中方減少貿易逆差 數字少2個零中央社 (2018-03-15 08:58)
（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國政府正在施壓中國將美中貿易逆差減少1000億美元。白宮發言人的這番發言，是在澄清總統川普上週的推文。
川普7日推文說，已要求中國政府展開計畫將兩國間的貿易失衡減少10億美元。然而，白宮發言人今天說，川普的意思是1000億美元。
根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據資料，美國2017年記錄的美中貿易逆差達3750億美元，占對外5660億美元貿易逆差的2/3以上。
中國則說他們2017年對美的貿易順差為2760億美元，同樣占對外4225億美元貿易順差的2/3左右。
至於美國政府希望中國如何達成失衡縮減目標，白宮發言人今天沒有提供細節，沒說明中方如果增加大豆、飛機等美國商品的進口是否就能達標，還是美方會要求中方重大改變工業政策、減少國營企業補貼，還是進一步減少鋼鐵和鋁材產能。
目前也不清楚，要求中方將美中貿易逆差減少1000億美元，是否就能解決美方有關於中國投資政策的控訴。美方控中國種種投資政策，等於是要求想要進入中國市場的美國企業，將科技技術轉讓給中方合資夥伴。
這個議題正是美國政府依據1974年貿易法301條款對中進行調查的核心部分。自世界貿易組織（WTO）1995年成立以來，美國就很少動用301條款，但貿易專家表示，針對中國進行的智慧財產權調查工作若產生實施關稅的結果，或許會落在世貿規範之外。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070315
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