苗栗縣長選舉 民進黨採「柯Ｐ」模式支持徐定禎台灣好新聞報 (2018-03-15 06:00)
記者許素蘭／苗栗報導
下屆苗栗縣長選舉，民進黨採「柯P」模式支持無黨籍頭份市長徐定禎參選。苗栗縣長徐耀昌表示，民進黨要支持誰出戰，他不便置喙，而國民黨已徵召他競選連任，他除了全力以赴、做好份內的事之外，即在公務之餘，勤跑基層，爭取更多鄉親的支持與肯定。
徐耀昌認為，雖然民進黨採「柯P」模式支持無黨籍頭份市長徐定禎參選，不過政黨對決的態勢儼然形成。而他擔任縣長以來，積極招商引資，失業率創新低，各項重大建設也依續推動，施政方向和績效獲鄉親認同，今獲國民黨徵召競選連任，他一定全力以赴保住苗栗這片藍天。
徐並表示，誰加入選戰並不重要，做好份內的事才是他的職責，目前除了公務之餘，他勤跑基層，讓鄉親肯定和看到他和縣府團隊的努力，而支持他連任，將縣府所規劃的中、長程計畫繼續推動下去，打造苗栗為一個最幸福的城市。
至於同為藍軍的徐廷琮也有意加入苗栗縣長的選戰，徐耀昌說，任何人都有自己的想法，也有參選、問政的權利，端看鄉親自己的選擇，他只有持續努力向前，讓苗栗成為一座宜居、宜遊且看得到前景的城市，才不辜負鄉親的託付與期望。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
悚！房內多出一座「水泥墳墓」 揭惡嫂殺小姑封屍【NOWnews今日新聞】
「婚宴蟑螂」母女吃霸王餐挨告 再不出庭將被通緝【NOWnews今日新聞】
扯！見E奶妹「凍未條」 國小老師請假外出買春【NOWnews今日新聞】
參加鐵人三項自摔 婦科醫張崇晉搶救中【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》