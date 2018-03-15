記者許素蘭／苗栗報導

下屆苗栗縣長選舉，民進黨採「柯P」模式支持無黨籍頭份市長徐定禎參選。苗栗縣長徐耀昌表示，民進黨要支持誰出戰，他不便置喙，而國民黨已徵召他競選連任，他除了全力以赴、做好份內的事之外，即在公務之餘，勤跑基層，爭取更多鄉親的支持與肯定。

徐耀昌認為，雖然民進黨採「柯P」模式支持無黨籍頭份市長徐定禎參選，不過政黨對決的態勢儼然形成。而他擔任縣長以來，積極招商引資，失業率創新低，各項重大建設也依續推動，施政方向和績效獲鄉親認同，今獲國民黨徵召競選連任，他一定全力以赴保住苗栗這片藍天。

徐並表示，誰加入選戰並不重要，做好份內的事才是他的職責，目前除了公務之餘，他勤跑基層，讓鄉親肯定和看到他和縣府團隊的努力，而支持他連任，將縣府所規劃的中、長程計畫繼續推動下去，打造苗栗為一個最幸福的城市。

至於同為藍軍的徐廷琮也有意加入苗栗縣長的選戰，徐耀昌說，任何人都有自己的想法，也有參選、問政的權利，端看鄉親自己的選擇，他只有持續努力向前，讓苗栗成為一座宜居、宜遊且看得到前景的城市，才不辜負鄉親的託付與期望。