記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

嘉義市清潔隊員春節至元宵期間執勤時，有民眾好意包紅包致謝，雖一再婉拒但因當下無暇退還，經主動交付政風室處理，14日環保局依嘉義市政府廉政倫理規範，轉贈給慈善機構-財團法人嘉義市脊髓損傷者協會。脊髓損傷者協會總幹事黃清助對該局清潔隊員廉潔精神甚為讚賞及肯定。

嘉義市政府環保局清潔隊垃圾車駕駛吳和晉、陳俊緯、黃銘俊、關桂亭、洪善閔、徐賢銘、張振卿及隨車人員許瀞云、丁建閔、柯秀玲、吳珈貞、賴明永、吳佳達、羅文壽、周柏宸等15員，農曆春節至元宵節期間於中山路、興業西路、福州三街、徐州三街、上海路口、市宅街及北榮街口附近等路段執行收運垃圾服務，遇熱情民眾贈送紅包表達感謝，當下相關人員均即時婉拒退還，民眾堅持不收回並離去，勤務中無法多做溝通解釋，完成勤務即將受餽贈無法退還紅包送交環保局政風室處理。

經環保局政風室查共計19包金額計新臺幣8,800元，礙於紅包袋上並無註記，難以退回民眾，環保局依嘉義市政府廉政倫理規範，轉贈本市慈善機構-財團法人嘉義市脊髓損傷者協會，主動將民眾的熱情轉作公益，脊髓損傷者協會總幹事黃清助對該局清潔隊員廉潔精神甚為讚賞及肯定。

清潔隊隊長謝英鋒表示，於出勤前集合點名及實施廉政倫理規範宣導時，都要求同仁執勤受到熱情民眾餽贈，要第一時間拒收返還或送交政風室。吳和晉等15員恪守公務人員廉政倫理規範，其中垃圾班清潔隊員柯秀玲在該市擔任環境衛生工作近18年，89年始迄今擔任道路清掃及垃圾車隨車人員等勤務，除本次事蹟外也曾於103、104、105、106連年拒收餽贈並主動將無法返還之財物送政風室，足擔同仁表率。

環保局長張志誠表示，清潔隊員從事的溝渠清理、道路清掃、垃圾清運、資源回收、廣告清除、野犬捕捉、路樹修剪等工作，是環境清潔的「守護者」。107年春節除夕及初五加強垃圾清運服務，共載運垃圾1,079噸及資源回收物79.6噸，較前一年度增加回收量28噸，回收率增加54％，感謝民眾對環境清潔工作配合，清潔隊員會秉持廉潔與高效率地精神全力為市民服務，共同為嘉義市創造優質生活環境。