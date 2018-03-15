地方中心／台北報導

台北市政府警察局文山第一分局木柵派出所警員陳冠羽於日前受理劉姓民眾機車竊盜案，經了解劉民在興隆公共住宅二區工地上班，忘記將鑰匙取下而遭變裝成工人的林姓犯嫌騎走，陳員受理後積極調閱監視器，並查訪沿線店家、工地，不到兩天就在新北市中和區將機車尋回，且於3月8日將林嫌查獲到案。

陳員於偵辦過程中發現該嫌並未在興隆公共住宅二區工地上班，詢問該處工人均稱並未見過此人，但監視畫面發現該嫌戴著工程帽，手拿工具假扮成工人鬼鬼祟祟的在工地徘徊，行經劉民的機車發現鑰匙未拔，便左顧右盼等待時機，趁機便將機車騎走，並於竊取機車後隨即將工具及電纜線拿到資源回收場變賣，另將機車騎回中和安樂路住處附近棄置。林嫌心想天衣無縫，竟於3月8日又回到文山區興隆路4段工地工作，結果被擔服巡邏勤務的陳員眼尖發現，當場逮個正著，另經盤查發現林嫌竟是公共危險及竊盜案之通緝犯。

林嫌供稱因無預警遭公司解雇又需要生活費，認為工地出入工人眾多，變裝成工人較不易被發現，在工地竊取完電纜線後剛好發現有機車鑰匙未拔，遂生歹念，心想機車已棄於新北市，不可能被發現，卻被警方鷹眼識破，直呼有夠倒楣。

文山第一分局呼籲，市民勿因一時疏忽未拔取機車鑰匙，引起竊賊覬覦而損失財產，秉持「鑰匙帶著走、機車偷不走」觀念，才是防竊的不二法門。