記者陳昭宗／地方報導

雲林縣警察局為維護青少年成長空間，積極與各級學校建立防毒網絡。北港警分局組長何漢釗日前受邀到口湖鄉椬梧國中，對全校學生宣導有關婦幼安全、兒少性剝削、雲林警政APP及毒品的認知與危害，讓學生們瞭解國中生雖然未成年，但若涉及婦幼案件加害及違法持有或吸食毒品，仍需負完全的刑事或民事責任。

何漢釗指出，隨著網路普及化，使得網路應召站及色情網站充斥，學生從事網路援交與吸毒人口的增加，形成許多爭論的議題，尤其徧鄉地區學生犯罪成因眾多，但主要和家庭結構不良有關，讓學生喜歡結交校外人士，因此接觸毒品的機會也變多，建議老師及家長能多用點心，提供適性教育讓學生們快樂學習，遠離毒害。

何漢釗也表示，現在台灣青少吸毒狀況日益嚴重，且以吸食K他命者為多，加上毒販推陳出新，使得毒品問題十分嚴重。新興防毒網，不再只是警察的工作，更需從家庭、社區、學校、民間企業到政府，全民共同攜手，才能交織出綿密的防毒網絡，全方位切斷校園、社區毒害。

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