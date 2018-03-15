嘉市監理站推便民服務 下鄉服務高齡駕駛鄉親台灣好新聞報 (2018-03-15 07:10)
記者官小艇、張朝福／嘉義報導
75歲以上高齡駕駛者駕照不再永久有效，辦理換照應經體檢合格及通過認知功能測驗(或檢附無患有中度以上失智症證明文件)，目前因部分衛生所只辦理體檢項目未辦理認知功能測驗，嘉義市監理站為服務鄉親避免舟車勞頓，於107年3月7日至嘉義縣大林鎮衛生所辦理，75歲以上高齡駕駛者現場完成換照或自願繳回者贈送1張悠遊卡(每人限領1份)，現場民眾參與踴躍氣氛熱絡。
下次活動預訂：107年3月20日上午9時至11時(嘉義市西區衛生所)以及107年3月21日上午9時至11時(嘉義縣竹崎鄉衛生所)派員到場辦理做認知功能測驗及換照服務，年滿75歲需換駕照鄉親請攜帶駕照正本、身分證正本、最近半年內同1組之1吋照片4張及200元 (認知功能測驗費用)後於當日到場辦理，若您於107年12月31日前換發駕照者免收駕照規費50元。當日鄉親有洽詢事項或同意繳回駕照，可至現場填寫同意書一併辦理。
為縮短辦理時間，鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如下：嘉義縣大林鎮衛生所、嘉義市東區衛生所、嘉義市西區衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、信合美診所、慶昇醫院、王國哲診所、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮總醫院、臺中榮民總醫院灣橋分院、大林慈濟醫院等單位。
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